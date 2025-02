Maltempo in Liguria, piogge e nevicate fino a martedì

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Maltempo persistente – La Liguria affronta una fase di instabilità con piogge diffuse e nevicate nelle zone interne, destinate a proseguire fino a martedì.

2️⃣ Evoluzione graduale – Oggi e domani cieli molto nuvolosi con piogge sparse, mentre martedì si prevede un nuovo peggioramento con rovesci più intensi nel pomeriggio.

3️⃣ Condizioni marine e temperature – Venti variabili tra settentrionali e meridionali, mari mossi o poco mossi e zero termico in rialzo da 1500 a 1750 metri.

La notizia nel dettaglio

La Liguria sta vivendo un periodo di marcata instabilità atmosferica, caratterizzata da piogge diffuse e nevicate nelle zone interne. Queste condizioni sono previste persistere fino a martedì, con un progressivo miglioramento a partire da mercoledì ma ancora non decisivo e soprattutto difficile da prevedere. Insomma, il pieno inverno e l'instabilità ci accompagneranno ancora un po'.

Oggi – Una depressione atmosferica interessa la regione, causando una giornata di tempo instabile con deboli piogge su gran parte del territorio. In particolare, sulla Riviera di Ponente e sulle Alpi, il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto, senza fenomeni significativi. Sul centro e sulla Riviera di Levante, si registrano cieli coperti con deboli piogge persistenti, mentre sull'Appennino si osservano piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata, è attesa un'attenuazione dei fenomeni. I venti soffiano moderati dai quadranti settentrionali, in intensificazione, con un zero termico intorno ai 1500 metri. Il Mar Ligure di Ponente e il Mar Ligure di Levante risultano molto mossi.

Domani – Correnti umide raggiungono la Liguria, determinando cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza precipitazioni di rilievo. Sulla Riviera di Ponente e sulle Alpi, la giornata è caratterizzata da cieli coperti senza fenomeni significativi. Al centro, si prevedono deboli piogge al mattino, in assorbimento nel corso del pomeriggio. Sulla Riviera di Levante, al mattino si registrano piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio con condizioni asciutte in serata. Sull'Appennino, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in esaurimento dalla sera. I venti sono deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione a meridionali, con lo zero termico intorno ai 1700 metri. I mari passano da mossi a poco mossi.

Martedì 11 febbraio – Una nuova area di bassa pressione interessa la regione, portando una giornata di tempo instabile con deboli piogge diffuse. Sulla Riviera di Ponente, i cieli sono molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Al centro, si prevedono deboli piogge, in temporanea intensificazione nel pomeriggio. Sulla Riviera di Levante, le piogge si intensificano nel pomeriggio, con rovesci anche a carattere temporalesco. Sulle Alpi, cieli coperti per tutto il giorno, con deboli piogge dal pomeriggio. Sull'Appennino, si attendono piogge e rovesci dal pomeriggio, anche temporaleschi. I venti sono deboli dai quadranti sud-orientali, con lo zero termico intorno ai 1750 metri. I mari risultano poco mossi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.