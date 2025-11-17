Maltempo in Liguria: frane, disagi e verifiche in corso. Protezione Civile: “Terreno saturo, serve prudenza”

La Liguria fa i conti con i disagi provocati dal maltempo che nel fine settimana ha colpito il territorio, causando frane e criticità dovute al terreno ormai saturo d’acqua. L’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, ha spiegato che, dopo la chiusura dell’allerta meteo, sono in corso verifiche da parte dei tecnici comunali in tutta la regione. Ha inoltre invitato alla massima prudenza negli spostamenti e ha espresso vicinanza ai soccorritori impegnati nel Goriziano, dove una frana ha travolto un’abitazione e due persone risultano disperse.

A Genova, nel quartiere Marassi, proseguono le operazioni di messa in sicurezza del muro crollato in salita dell’Orso. A Bogliasco una frana in via Sessarego ha portato all’evacuazione precauzionale di un’abitazione. Tecnici comunali e Vigili del Fuoco stanno monitorando la situazione e pianificando nuovi interventi. Nel Comune di Ceranesi uno smottamento ha interrotto la strada provinciale, mentre a Cogorno resta chiusa la Sp34 tra Monticelli e il bivio per Galle. Chiusa anche la Sp26 nel Comune di Ne, con traffico deviato su una strada sterrata alternativa. A Rapallo è interrotta via Fratelli Betti.

Nel Savonese permane il senso unico alternato sulla Sp18, dove sono previsti ulteriori interventi sui muri privati da cui si sono verificati distacchi di materiale. Nello Spezzino restano sfollate due famiglie isolate da una frana. Nell’Imperiese, a Cipressa, senso unico alternato sull’Aurelia.

Permane una fase di instabilità residua sul Centro-Levante, con possibili rovesci locali. Le piogge notturne hanno registrato 18,6 mm in un’ora a Sant’Ilario e 46 mm in sei ore a Framura. Tra sabato e domenica sono caduti fino a 300 mm di pioggia a Isoverde (Campomorone), 283 mm sul Monte Penello e 245 mm a Genova Pegli.

Il weekend ha visto picchi di intensità come 80,2 mm in un’ora a Statale (Ne) e 16 mm in cinque minuti a Sciarborasca (Cogoleto). Da domani è atteso il ritorno del sole, con cieli sereni e venti da nord che contribuiranno a un calo delle temperature.

