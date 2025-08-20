Maltempo in Liguria, ass. Giampedrone a Telenord: "Verso prolungamento dell'allerta arancione"
di Carlotta Nicoletti - Filippo Serio
L'assessore regionale alla Protezione Civile: "Massima attenzione nelle prossime ore"
Dopo una nottata senza criticità particolari, la Liguria si prepara ad affrontare la fase più critica dell'allerta meteo, di livello arancione per temporali almeno fino alle ore 18 di oggi, mercoledì 20 agosto.
Dall'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, la previsione che si possa pensare di prolungare l'allerta arancione anche in serata, visti gli ultimi modelli metereologici: "Penso che l'evento che stiamo vivendo sarà un po' più lungo rispetto al previsto, con code di temporali fino alla giornata di giovedì mentre venerdì il tempo dovrebbe stabilizzarsi. Non mi stupirebbe dunque un prolungamento oltre le ore 18" - dice l'assessore a Telenord
In mattinata una situazione meteo 'di pausa', ma nel primo pomeriggio è previsto una ripresa significativa di fenomeni temporaleschi. "Per questo - conclude Giampedrone - andrà mantenuta la massima attenzione"
