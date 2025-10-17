Maltempo in arrivo in Liguria: piogge diffuse e temporali da lunedì, settimana di stampo autunnale

L’autunno bussa alla porta della Liguria. A partire da lunedì è atteso un passaggio perturbato che porterà piogge diffuse su tutta la regione, con una possibile componente temporalesca ancora in fase di valutazione. Si attendono i modelli nei prossimi giorni: la stagione calda lascia il posto a giornate instabili, cieli coperti e temperature in calo per tutta la settimana.

Situazione – Secondo le previsioni, il fronte perturbato si estenderà sull’intero arco ligure tra la giornata di lunedì e quella di martedì, con piogge anche di forte intensità. Gli esperti sottolineano che “la componente temporalesca sarà certamente presente”, ma solo i modelli ad alta risoluzione dei prossimi giorni potranno definire meglio localizzazione e intensità dei fenomeni.

Tendenza – Dopo il primo passaggio frontale, la settimana resterà instabile: nuovi impulsi umidi e perturbati potrebbero interessare la regione fino al weekend, con precipitazioni sparse e un generale abbassamento delle temperature. Una dinamica che segna l’avvio della fase autunnale dopo settimane di clima ancora estivo.

Prospettive – “Si apre la porta all’autunno”, sintetizzano i meteorologi, che invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali per la possibile emissione di allerte meteo da parte di Arpal Liguria nelle prossime ore.

