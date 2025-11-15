Maltempo, Genova: tromba d'aria al largo di Quarto (VIDEO)

Una tromba d’aria si è formata al largo di Quarto, a Genova, durante l’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria. Il fenomeno, ben visibile dalla costa, non ha toccato terra, a differenza di quanto avvenuto a Pegli (leggi e guarda qui), ma ha creato momenti di apprensione. Al momento non si registrano danni né conseguenze per la navigazione, mentre le condizioni meteomarine vengono monitorate costantemente.

