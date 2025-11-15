Maltempo, Genova: container caduti alle Dune a Prà, tromba d'aria a Pegli, camion abbattuto su un fianco e arredi urbani divelti (VIDEO)

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto serie si è verificato al porto di Pra’. A causa delle forti raffiche di vento, alcuni container sono caduti sulla passeggiata del parco delle dune, finendo per invadere l’area pedonale, per fortuna deserta.

Nel centro di Pegli, sull'Aurelia, una tromba d'aria anomala ha visto un camion abbattersi su un fianco e alcuni arredi urbani sono stati divelti dalle raffiche fortissime di vento.

