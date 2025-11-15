Maltempo: bomba d'acqua nell'Imperiese, decine di allagamenti

Un nubifragio misto a grandine si è abbattuto, verso le 9, in provincia di Imperia, provocando diversi allagamenti.

Una ventina le chiamate di soccorso giunte nel giro di mezz'ora ai vigili del fuoco dei due distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo e del comando provinciale di Imperia, tutte per allagamenti di negozi, strade e scantinati.

La prima segnalazione è delle 8.37 a Ventimiglia e successivamente la perturbazione si è spostata su Vallecrosia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia e Imperia, scaricando una vera e propria bomba d'acqua.

A provocare gli allagamenti dei negozi sono stati soprattutto i tombini saltati, a causa della massiccia portata di acqua. Allagato, a Sanremo, il mercato annonario

