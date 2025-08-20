Maltempo, allerta arancione prolungata sulla Liguria: temporali fino alle 3 di notte

E' iniziata questa mattina alle 7 l’allerta meteo Arancione per temporali su centro e levante della Liguria, e andrà avanti fino a notte fonda.

Arpal ha infatti prolugnato l'allerta arancione per temporali fino alle 3 del mattino di giovedì 21 agosto, sulle zone B,C,D,E. L'allerta scende poi a gialla fino alle 9 di giovedì 21 agosto, anche sulla zona A.

Sui grandi bacini della zona C (spezzino) scatterà inoltre l’allerta arancione dalle 16 di oggi, mercoledì 20 agosto, fino alle 6 di domani, giovedì 21 agosto, con possibili criticità soprattutto nelle aree di testata di Vara e Magra

Nella notte le precipitazioni sono state moderate su genovesato e spezzino: le varie stazioni hanno registrato 39mm di pioggia a Genova Monte Gazzo in un'ora, 49 mm a Camogli, 61 a Brugnato (La Spezia). 5ila le fulminazioni in circa 12 ore.

Le previsioni: : Rovesci e temporali sparsi, più probabili su Centro-Levante fino alla prossima notte. I fenomeni potranno risultare anche persistenti, con piogge

molto forti, locali grandinate di medie/grosse dimensioni e isolati fenomeni vorticosi costieri associati ai temporali più intensi.

VENTI: moderati di Scirocco o localmente forti su Centro-Levante, deboli orientali o settentrionali a Ponente, con tendenza a disporsi in rotazione ciclonica in serata.

MARE: da poco mosso a mosso, fino a molto mosso tra pomeriggio e sera a Levante



Giovedì 21 agosto - Di notte ancora fenomeni intensi a Levante in esaurimento entro la mattina, parzialmente nuvoloso con isolati rovesci. Nel pomeriggio nuovo

passaggio instabile con rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Migliora quasi ovunque in serata

VENTI: al mattino ed in serata settentrionali, fino a moderati su località centrali, brezze pomeridiane lungo le località costiere

MARE: mare mosso in aumento dal pomeriggio fino a molto mosso con periodo fino a 7-8 secondi. Localmente agitato in serata su Spezzino



