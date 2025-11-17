Maltempo a Genova: i danni a Pegli
di Anna Li Vigni
Una violenta tromba marina si è abbattuta nel pomeriggio sulla Liguria, con particolare intensità nella zona di Pegli, causando numerosi danni e disagi.
Crollo di un muraglione in via Nicoloso da Recco, che ha provocato l’interruzione delle forniture di gas ed elettricità in alcune abitazioni.
- Raffiche di vento talmente forti da infrangere i vetri di un palazzo in via Sabotino.
- Ribaltamento di un camion/furgone sull’Aurelia a causa del vento.
- Numerosi interventi dei vigili del fuoco per rimuovere oggetti pericolanti e mettere in sicurezza le aree colpite.
La tempestività dei soccorsi ha permesso di limitare i rischi per la popolazione, mentre le autorità locali stanno valutando i danni complessivi.
