Maltempo a Genova: i danni a Pegli

di Anna Li Vigni

Una violenta tromba marina si è abbattuta nel pomeriggio sulla Liguria, con particolare intensità nella zona di Pegli, causando numerosi danni e disagi.

Crollo di un muraglione in via Nicoloso da Recco, che ha provocato l’interruzione delle forniture di gas ed elettricità in alcune abitazioni.

  • Raffiche di vento talmente forti da infrangere i vetri di un palazzo in via Sabotino.
  • Ribaltamento di un camion/furgone sull’Aurelia a causa del vento.
  • Numerosi interventi dei vigili del fuoco per rimuovere oggetti pericolanti e mettere in sicurezza le aree colpite.

La tempestività dei soccorsi ha permesso di limitare i rischi per la popolazione, mentre le autorità locali stanno valutando i danni complessivi.

