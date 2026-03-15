Maltempo, finita allerta: cade albero in corso Podestà, nella notte molti interventi dei Vigili del Fuoco. Chiusi anche oggi i parchi
di r.c.
Assessore regionale Giampedrone: "Situazione rimasta sotto controllo, non si segnalano criticità significative"
E' terminata alle 8 l'allerta arancione sul genovesato. Forte pioggia e vento hanno portato a piccoli allagamenti e al crollo di alberi, uno in corso Podestà (a sinistra nella foto) e in strada a Sestri Ponente e in via Donato Somma a Nervi (a destra) senza pero' provocare danni a persone. Piccole frane e allagamenti anche nell'imperiese e nel savonese: parzialmente isolate alcune abitazioni. Al lavoro vigili del fuoco e tecnici comunali.
Anche nel comprensorio di Ventimiglia sono scese alcune frane che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A Dolceacqua, in val Nervia, al bivio tra Isolabona e Rocchetta Nervina, un'abitazione è rimasta momentaneamente isolata, ma il transito è stato poi riaperto. Un'altra frana è scesa sulla statale 20, a Ventimiglia, e in questo caso si sono messi al lavoro anche i tecnici di Anas. La circolazione è stata successivamente riattivata in un senso di marcia. Un altro smottamento è avvenuto sulla provinciale 71, che dalla statale 20 porta a Camporosso. Non si registrano feriti.
“Massima attenzione nella giornata di ieri e per tutta la notte trascorsa – commenta l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – con la macchina della Protezione civile regionale pienamente operativa e in costante contatto con i territori. Nonostante le intense precipitazioni registrate, la situazione è rimasta sotto controllo e non si segnalano criticità significative. Il monitoraggio della Sala operativa regionale proseguirà comunque nelle prossime ore, in coordinamento con gli enti locali coinvolti”.
Sono stati più di venti gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco a Genova a causa del maltempo che ha colpito la città e il territorio circostante. Le squadre sono state impegnate soprattutto per frane, smottamenti e alberi pericolanti, situazioni che hanno richiesto verifiche e operazioni di messa in sicurezza in diverse zone del capoluogo ligure.
Tra gli interventi più complessi quello in Via Donato Somma (nella foto), dove un grosso albero, piegatosi a causa del vento e delle condizioni del terreno, minacciava di cadere sulla carreggiata e sulle abitazioni vicine.
I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere il pesante fusto in condizioni di sicurezza. Grazie all’utilizzo dell’autoscala e a un’attenta operazione di taglio con la motosega, il tronco è stato progressivamente sezionato e rimosso, evitando possibili danni o rischi per i residenti e per gli automobilisti.
Durante le operazioni è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a regolare il traffico e a mettere in sicurezza l’area interessata fino al completamento dell’intervento. L’operazione si è conclusa senza feriti, consentendo il ripristino della normale viabilità.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sequestrato studio medico alla Foce: chirurgo indagato dopo infezione a una paziente
14/03/2026
di Anna Li Vigni
Savona, frana in via Lavrio: strada chiusa al traffico e accesso possibile solo dalla provinciale 490
14/03/2026
di Redazione Cronaca
Genova, spaccate nei negozi con tombini: arrestato 56enne dopo due colpi nel centro
14/03/2026
di Carlotta Nicoletti