Maltempo, finita allerta: cade albero in corso Podestà, nella notte molti interventi dei Vigili del Fuoco. Chiusi anche oggi i parchi

E' terminata alle 8 l'allerta arancione sul genovesato. Forte pioggia e vento hanno portato a piccoli allagamenti e al crollo di alberi, uno in corso Podestà (a sinistra nella foto) e in strada a Sestri Ponente e in via Donato Somma a Nervi (a destra) senza pero' provocare danni a persone. Piccole frane e allagamenti anche nell'imperiese e nel savonese: parzialmente isolate alcune abitazioni. Al lavoro vigili del fuoco e tecnici comunali.



Anche nel comprensorio di Ventimiglia sono scese alcune frane che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A Dolceacqua, in val Nervia, al bivio tra Isolabona e Rocchetta Nervina, un'abitazione è rimasta momentaneamente isolata, ma il transito è stato poi riaperto. Un'altra frana è scesa sulla statale 20, a Ventimiglia, e in questo caso si sono messi al lavoro anche i tecnici di Anas. La circolazione è stata successivamente riattivata in un senso di marcia. Un altro smottamento è avvenuto sulla provinciale 71, che dalla statale 20 porta a Camporosso. Non si registrano feriti.



“Massima attenzione nella giornata di ieri e per tutta la notte trascorsa – commenta l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – con la macchina della Protezione civile regionale pienamente operativa e in costante contatto con i territori. Nonostante le intense precipitazioni registrate, la situazione è rimasta sotto controllo e non si segnalano criticità significative. Il monitoraggio della Sala operativa regionale proseguirà comunque nelle prossime ore, in coordinamento con gli enti locali coinvolti”.

Sono stati più di venti gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco a Genova a causa del maltempo che ha colpito la città e il territorio circostante. Le squadre sono state impegnate soprattutto per frane, smottamenti e alberi pericolanti, situazioni che hanno richiesto verifiche e operazioni di messa in sicurezza in diverse zone del capoluogo ligure.

Tra gli interventi più complessi quello in Via Donato Somma (nella foto), dove un grosso albero, piegatosi a causa del vento e delle condizioni del terreno, minacciava di cadere sulla carreggiata e sulle abitazioni vicine.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere il pesante fusto in condizioni di sicurezza. Grazie all’utilizzo dell’autoscala e a un’attenta operazione di taglio con la motosega, il tronco è stato progressivamente sezionato e rimosso, evitando possibili danni o rischi per i residenti e per gli automobilisti.

Durante le operazioni è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a regolare il traffico e a mettere in sicurezza l’area interessata fino al completamento dell’intervento. L’operazione si è conclusa senza feriti, consentendo il ripristino della normale viabilità.





CHIUSURA AREE VERDI - Su decisione della sindaca Silvia Salis dell’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Massimo Ferrante i parchi e i giardini pubblici dell’intero territorio comunale resteranno chiusi per l'intera giornata di oggi, domenica 15 marzo.

Inizialmente, nell'ambito del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) riunitosi per gestire l'allerta arancione, era stata disposta la chiusura fino alle 14, per consentire una prima ricognizione tecnica su parchi e giardini comunali. L'esito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici e il numero di interventi che stanno impegnando le squadre di AsTer hanno reso necessario il prolungamento del provvedimento.

La scelta di mantenere i cancelli chiusi anche nel pomeriggio è stata presa in via precauzionale per evitare qualsiasi situazione di potenziale pericolo per i cittadini. Rimangono automaticamente chiusi anche musei e biblioteche presenti all'interno dei parchi comunali.

La riapertura delle aree verdi è prevista nel corso della giornata di domani, non appena AsTer avrà completato le ultime verifiche di sicurezza necessarie.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.