Maltempo a Genova, 'esplode' il rio Boccadasse: locali allagati

Il maltempo che ha colpito la Liguria in queste ore ha generato danni ingenti nel borgo di Boccadasse, nel primo levante di Genova: la pioggia persistente ha contribuito a riempire il rio che passa sotto le case affacciate sul mare e è tracimato sui marciapiede.

Tutto allagato - La pressione dell'acqua è risultata presto insostenibile per le condutture e il rio ha allagato strade e - soprattutto - scantinati e seminterrati. Sono diverse le attività commerciali che risultano allagate, alcune anche con danni gravi come si vede nel sopralluogo dell'assessore manutenzioni verde e illuminazione parchi del municipio Medio Levante.

