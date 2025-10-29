Maledizione Haven: sub disperso al mare al largo di Arenzano, scattate le ricerche
di Stefano Rissetto
Secondo le prime informazioni, il sub disperso stava partecipando a un’immersione organizzata
Sono in corso le operazioni di ricerca di un subacqueo disperso nei pressi del relitto della motocisterna Haven, al largo di Arenzano.
Sul posto stanno operando tre motovedette della Guardia Costiera con a bordo il personale del 5° Nucleo Subacquei di Genova, mentre dall’alto si alternano gli elicotteri della Guardia Costiera (base di Sarzana Luni) e dei Vigili del Fuoco di Genova.
Le condizioni meteo in peggioramento stanno rendendo più difficili le operazioni, che proseguono senza sosta.
I Vigili del Fuoco sono sul posto con l'elicottero Drago VF e con la motonave della sede portuale di Calata Gadda.
Le ricerche proseguiranno domani con i sommozzatori VF di Milano che utilizzeranno il robot (ROV) da ricerca in alto fondale.
