Maldive: Procura Roma indaga per omicidio colposo, recuperati i corpi della Montefalcone e di Gualtieri

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla tragedia avvenuta alle Maldive durante un’immersione costata la vita a cinque italiani. Gli accertamenti della magistratura italiana partiranno non appena le salme rientreranno nel Paese: i pm di piazzale Clodio disporranno infatti le autopsie sui corpi e ascolteranno i connazionali presenti a bordo della safari boat “Duke of York”, da cui era partita la spedizione subacquea.

L’indagine punta a chiarire eventuali responsabilità nella drammatica immersione avvenuta nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, dove nei giorni scorsi erano già stati recuperati alcuni corpi.

Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale del ritrovamento dei corpi di Federico Gualtieri, trentenne di Omegna, e di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova. A comunicarlo alle famiglie è stata l’ambasciata italiana.

“Sì, uno dei corpi è di Federico, l’altro della docente Montefalcone”, ha spiegato all’ANSA l’avvocato Antonello Riccio, che assiste i genitori del giovane insieme al collega Gianluigi Dell’Acqua. Il legale ha sottolineato la riconoscenza della famiglia verso le autorità locali, i soccorritori e gli esperti del DAN Europe impegnati nelle operazioni di recupero: “Pur nella tristezza assoluta, esprimono grande soddisfazione per l’operato delle autorità maldiviane e del team di esperti”.

I genitori di Gualtieri hanno deciso di non partire per Malé. “Abbiamo accettato il suggerimento di non andare”, ha spiegato ancora Riccio, precisando che il rientro delle salme potrebbe richiedere ancora alcuni giorni per le necessarie autorizzazioni.

Parole cariche di dolore anche quelle di Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, anch’essa vittima della tragedia. “Voglio ricordarle sorridenti”, ha detto all’ANSA. “Sono distrutto. Ho saputo dalla televisione che hanno ritrovato Monica e Chicco. Non ho le forze per dire nulla, sono giorni che non dormo e ho gli incubi”.

Sommacal ha raccontato di voler restare in Italia accanto al figlio Matteo, ventenne: “Devo cercare di resistere, perché c’è lui”. Anche lui non partirà per le Maldive: “Le aspetterò qui”.

Nel frattempo proseguono le delicate operazioni nelle grotte sommerse, mentre l’inchiesta italiana dovrà fare luce sulla dinamica dell’immersione e sulle condizioni di sicurezza della spedizione.