La campagna elettorale tra le vallate del genovesato: i faccia a faccia di Telenord

Sono i giorni della verità per le elezioni comunali dei paesi chiamati al voto in Liguria. Telenord che, ogni settimana, da anni, visita l'entroterra ligure attraverso il mercoledì di Benvenuti, in queste ore, propone tre casi simbolo di altrettante vallate con un focus legato ai temi più sentiti nelle varie comunità d'interno.

Al via con la sfida di Torriglia tra il pluri sindaco uscente Maurizio Beltrami e la sfidante Daniela Segale, martedì è il turno di Ceranesi con Michele Casano, Federico Giacobbe e Claudio Montaldo, mercoledì Casella con il primo cittadino uscente Gabriele Reggiardo opposto a Sabrina Ogemini.

Ogni confronto in onda per tre volte: alle 17.10, 19.25 e 22.25 con ultima replica venerdì dalle 21.

Il tutto tra spopolamento, negozi che chiudono, investimenti e problemi più urgenti di ciascuno dei tre comuni rappresentativi di Trebbia, Scrivia e Polcevera.

Dopo il caso di Crocefieschi giovedì scorso, invece, ripetizione dell'originale confronto nella nuova puntata di Scignoria! tra i candidati di Ronco Scrivia: cosa farete per la cultura del vostro paese?

Il tutto, possibilmente in lingua genovese, giovedì 21 maggio ore 20.30 su Telenord e telenord.it.

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