All'origine degli scarponi degli Alpini e dei piatti tipici, Benvenuti in Liguria a Pieve di Teco e Borgomaro

Benvenuti in Liguria fa tappa a Pieve di Teco e Borgomaro.

Assieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, con la partecipazione dell'assessore regionale Alessandro Piana, le telecamere del fortunato format di Telenord andranno alla scoperta delle curiosità più originali dell'entroterra imperiese.

La storia e la costruzione degli stivali per gli Alpini, ma anche le torte della tradizione e il valore dei fornai faranno parte dell'itinerario con accento particolare rivolto alle attività che mantengono alte le saracinesche grazie a un impegno quotidiano e a un supporto pubblico fornito attraverso i recenti bandi regionali.

Nel corso della trasmissione, pure, la storia dell'incantevole monastero dei monaci di Borgomaro dove il dialetto di casa è quello del nord est italiano, ma a spasso per il paese le cadenze liguri restano piuttosto vive (vedi video).

Appuntamento come ogni mercoledì sera dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.

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