Maersk rivede al rialzo le previsioni dopo gli ottimi risultati del secondo trimestre

A.P. Moller – Maersk A/S (Maersk) ha ottenuto ottimi risultati nel secondo trimestre, con una crescita del fatturato del 2,8% e un EBIT pari a 845 milioni di dollari. Pur in calo rispetto al trimestre precedente, i risultati di Maersk sono rimasti in linea con quelli dell’anno precedente, nonostante la significativa incertezza geopolitica e la continua pressione tariffaria. La performance è stata trainata dai continui risultati positivi nei Terminal, dalla crescita dei volumi nel settore Ocean e dall’aumento della redditività in Logistica e Servizi, ulteriormente sostenuti dai continui miglioramenti operativi e dalla costante disciplina dei costi in tutti i segmenti di business. Data la maggiore resilienza della domanda di mercato al di fuori del Nord America, Maersk ha rivisto al rialzo le sue previsioni finanziarie per l’intero anno 2025, come riportato nella tabella seguente.

“Abbiamo avuto un primo semestre positivo, trainato dal costante proseguimento dei nostri piani di miglioramento operativo e dal lancio di successo della Cooperazione Gemini. La nostra nuova rete Est-Ovest sta alzando l’asticella dell’affidabilità e definendo nuovi standard di settore. È stata un fattore chiave per l’aumento dei volumi e la solidità della nostra attività marittima. Nonostante la volatilità del mercato e l’incertezza storica del commercio globale, la domanda è rimasta resiliente e abbiamo continuato a rispondere con rapidità e flessibilità. Mentre i nostri clienti affrontano queste complesse sfide, continuiamo a impegnarci ad aiutarli a costruire catene di approvvigionamento più solide e adattabili, assicurandoci che siano pronti non solo ad affrontare le interruzioni meteorologiche, ma anche a crescere attraverso di esse”, ha dichiarato Vincent Clerc, CEO di Maersk.

Ocean ha registrato buoni risultati in un trimestre caratterizzato da una significativa volatilità della domanda e delle tariffe. I volumi sono cresciuti del 4,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, trainati principalmente dalle esportazioni dall’Asia, con le tariffe di trasporto in ripresa nel trimestre, pur rimanendo sotto pressione sia in termini sequenziali che rispetto all’anno precedente. La Cooperazione Gemini è stata completamente implementata con successo a giugno, con punteggi di affidabilità superiori all’obiettivo del 90% nei primi mesi di attività.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.