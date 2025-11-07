Maersk e Unilever lanciano il primo furgone elettrico per la decarbonizzazione della logistica in Arabia Saudita

Sulla strada verso le emissioni zero, il leader globale della logistica A.P. Moller – Maersk (Maersk) e il gigante dei beni di consumo Unilever uniscono le forze per lanciare il loro primo furgone elettrico in Arabia Saudita. Questa iniziativa pionieristica rappresenta un’importante pietra miliare nella decarbonizzazione delle operazioni logistiche nel Regno, supportando gli obiettivi della Visione Saudita 2030 di ridurre le emissioni di carbonio di 278 milioni di tonnellate all’anno e aumentare l’utilizzo di energie rinnovabili al 50%.

Questo lancio è l’inizio di una trasformazione più ampia. Entrambe le aziende mirano a estendere la mobilità elettrica a tutte le attività saudite e a esplorare ulteriori innovazioni, tra cui soluzioni di stoccaggio a energia solare e di trasporto intermodale.

Il furgone elettrico servirà esclusivamente il Gruppo BinDawood, uno dei principali partner commerciali di Unilever, che opera entro un raggio di 50 km e percorre fino a 3.500 km al mese. Questa implementazione segue il successo del consolidamento dei magazzini di Unilever e Maersk in un unico centro logistico presso il Maersk Logistics Park di Jeddah, che ha già portato a una riduzione delle emissioni del 5%. Questa riduzione è resa possibile dalla solida infrastruttura di sostenibilità del parco, che include un impianto solare sul tetto di 64.000 mq e un sistema di raffreddamento avanzato che utilizza refrigerante naturale (ammoniaca) e acqua di mare al posto dell’acqua potabile.

“Si tratta del primo furgone installato nella nostra flotta saudita e rappresenta il nostro impegno a ridurre le emissioni legate alla logistica ove possibile. Si tratta di un ulteriore tassello fondamentale dei nostri piani di riduzione delle emissioni in collaborazione con Maersk. Il furgone elettrico, abbinato a un’infrastruttura di ricarica a energia solare, ci consente di ridurre le emissioni praticamente del 100% rispetto a un camion convenzionale. Siamo orgogliosi di presentare questa innovazione in Arabia Saudita, sostenendo la Saudi Vision 2030 e unendoci agli sforzi globali. Migliorando l’efficienza e riducendo le emissioni, rafforziamo la sostenibilità offrendo al contempo maggiore valore ai nostri clienti”, ha dichiarato Ahmed, Kadous, Responsabile Customer Operations, Unilever Medio Oriente, Turchia, Pakistan e Bangladesh.

L’iniziativa dimostra la forza della partnership tra Maersk e Unilever, con entrambe le aziende che collaborano alla preparazione delle infrastrutture, alla pianificazione operativa e al coinvolgimento degli stakeholder per garantire un’implementazione di successo.

“Con il progresso della tecnologia dei veicoli elettrici e l’espansione delle infrastrutture di ricarica in Arabia Saudita, stiamo assistendo a maggiori opportunità di utilizzare camion a zero emissioni al posto delle unità diesel. Siamo orgogliosi di collaborare con clienti lungimiranti come Unilever, impegnati a decarbonizzare soluzioni logistiche che offrano valore lungo tutta la loro supply chain”, ha aggiunto Ahmed El Esseily, Amministratore Delegato di Maersk Arabia Saudita.

Maersk offre attualmente soluzioni di trasporto a basse emissioni in oltre 14 paesi in tutto il mondo, tra cui Cina, India, Stati Uniti, Brasile, Cile, Perù e diversi paesi europei. L’azienda si impegna a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040 lungo l’intera catena di fornitura attraverso nuove tecnologie, soluzioni energetiche alternative e strette partnership con clienti e fornitori. Nell’ambito dell’impegno di Unilever per raggiungere le emissioni nette pari a zero lungo l’intera catena del valore entro il 2039, l’azienda sta implementando misure volte a ridurre le emissioni di gas serra della propria rete logistica fino al 50% entro il 2030. Un pilastro fondamentale di questa strategia è la transizione ai veicoli elettrici, che rafforza l’impegno di Maersk e Unilever nel costruire un futuro più sostenibile.

