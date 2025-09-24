Madrid: Centro Tecnologico Automobilistico Galizia e EMT insieme per primo bus a guida autonoma nella capitale

Il Centro Tecnologico Automobilistico della Galizia (CTAG) promuove il primo progetto pilota di autobus autonomo nella capitale spagnola, in collaborazione con l’Azienda Municipale dei Trasporti di Madrid (EMT).

Lo Shuttle, elettrico, connesso e sviluppato interamente in Galizia, sarà in servizio a Casa de Campo fino al 24 ottobre, dopo il suo lancio avvenuto il 15 settembre.

Il servizio, gratuito per gli utenti, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 17:00, coprendo un percorso circolare di 1,8 chilometri con sei fermate. Il mezzo può trasportare fino a 12 passeggeri ed è dotato di schermi interni ed esterni che forniscono informazioni durante il viaggio.

Questo traguardo rafforza la collaborazione avviata tra CTAG ed EMT Madrid nel 2022 per promuovere la mobilità elettrica, connessa e autonoma. Dopo una dimostrazione iniziale nel 2024 in Plaza de Cibeles, lo Shuttle viene ora presentato sul suo primo percorso circolare aperto al pubblico.

