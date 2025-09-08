Madrid: 53 milioni per ristrutturazione e manutenzione della metropolitana

La Comunità di Madrid sta investendo 53,6 milioni di euro nella manutenzione dei binari della metropolitana per rafforzare e garantire la sicurezza e migliorare l’affidabilità del traffico ferroviario. Nella riunione di questa settimana, il Consiglio di Amministrazione ha appreso dell’aggiudicazione dell’appalto per la manutenzione completa della sovrastruttura dei binari e degli elementi di drenaggio lungo i 300 chilometri della rete metropolitana.

L’inizio dei lavori è previsto nei prossimi mesi e durerà quattro anni. Come in altre occasioni, per ridurre al minimo l’impatto sugli utenti, i lavori saranno eseguiti di notte, senza interrompere il servizio regolare. La sovrastruttura dei binari è un elemento fondamentale per il traffico ferroviario e la sua manutenzione garantisce i massimi livelli e parametri di sicurezza del viaggio, oltre a migliorare l’affidabilità e la durata dei binari e ad aumentare il comfort, la qualità e la soddisfazione dei passeggeri.

La manutenzione delle infrastrutture è una delle priorità nella pianificazione degli interventi della società metropolitana, in quanto è fondamentale per ridurre il numero di incidenti e garantire un’esperienza di viaggio ottimale agli oltre 715 milioni di passeggeri che hanno utilizzato la rete nel 2024.

Attraverso contratti come questo, la metropolitana di Madrid mira a centralizzare le proprie basi operative per la manutenzione dei binari, migliorando la gestione e l’efficienza delle risorse e facilitando la mobilità del personale e dei veicoli coinvolti in queste manovre. Pertanto, i lavori previsti includono aree come gallerie, impianti ausiliari e grandi strutture nelle stazioni.

