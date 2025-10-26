Madre diplomatica rapì figlia, chiesta condanna a 2 anni

La procura di Genova ha chiesto una condanna a due anni per l’ex console dell’Ecuador Martha Lorena Fierro Baquero, accusata di aver lasciato l’Italia nel 2021 portando con sé la figlia di sei anni, nonostante le fosse già stata revocata la potestà genitoriale.

La donna è anche indagata per sequestro di persona in un procedimento parallelo, seguito dalla pm Gabriella Dotto. A denunciarla era stato il padre della bambina, lo scacchista Roberto Mogranzini, rappresentato dagli avvocati Maurizio e Guido Mascia.

I legali dell’uomo hanno chiesto che un’eventuale sospensione condizionale della pena sia subordinata alla riconsegna della minore al padre e al pagamento di una provvisionale di un milione di euro. La sentenza è attesa per il 10 novembre.

