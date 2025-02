Lutto per Silvia Salis, è scomparso il papà Eugenio

E' scomparso Eugenio Salis, padre di Silvia, già campionessa di lancio del martello e attualmente vicepresidente vicario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Eugenio era stato il custode dell’impianto genovese di Villa Gentile, prima struttura frequentata dalla figlia all'inizio della sua lunga e vittoriosa carriera da atleta.

Il post di Silvia - "Addio Papà. Non abbiamo avuto neanche un attimo per dircelo guardandoci negli occhi. Mi mancherai ogni giorno di questa vita. Ti amo". Queste le parole di Silvia Salis per ricordare il padre scomparso, in un post diffuso sui suoi canali social, corredato dalla foto dei loro primi piani sorridenti.

Il messaggio di Fidal - "E' con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Eugenio Salis, per una vita motore dell'atletica sul Campo di Villa Gentile, capace, con quel raro connubio di grazia e autorevolezza, di lasciare in ognuno di noi un ricordo indelebile. L'atletica ligure tutta si stringe a Silvia Salis e alla Sua famiglia in questo momento di dolore". Questo il messaggio pubblicato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera in ricordo di Eugenio Salis.

Le condoglianze di Telenord – Anche la nostra si unisce al cordoglio per la scomparsa di Eugenio Salis, per la quale ci stringiamo attorno alla figlia Silvia e a tutta la loro famiglia, in un momento così doloroso.

