Luni, tragedia all'alba: 21enne perde la vita in incidente stradale

Un giovane di 21 anni è morto all’alba a Luni, in provincia della Spezia, dopo essersi schiantato con l’auto contro il muro perimetrale della sede della Pubblica Assistenza locale. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

Il personale della Pubblica Assistenza, trovandosi sul posto, è intervenuto immediatamente, presto raggiunto dagli operatori del 118. Nonostante i tempestivi soccorsi e i numerosi tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.