Lumarzo, precipita dal terzo piano mentre monta una finestra: morto 60enne

di Redazione

L'uomo, che lavorava come serramentista, è morto sul colpo: fatale la caduta di spalle. Indagini in corso per ricostruire la dinamica esatta

Martedì 26 Luglio 2022