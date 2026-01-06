Lotteria Italia 2025, Liguria in crescita: oltre 232mila biglietti venduti, Genova traina le vendite

La Liguria conferma il suo forte legame con la Lotteria Italia, facendo registrare un netto aumento delle vendite nell’edizione 2025. Secondo i dati diffusi da Agipronews, nella regione sono stati venduti 232.260 biglietti, un risultato in crescita del 12,9% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati erano stati poco più di 205mila. Un andamento che rispecchia il trend positivo registrato a livello nazionale.





A guidare la classifica regionale è ancora una volta Genova, dove è stata acquistata circa la metà dei biglietti complessivi: 115.840 tagliandi, anche in questo caso con un incremento del 12,9%. Segnali positivi arrivano anche dalle altre province liguri. Savona fa segnare uno degli aumenti più significativi con 56.020 biglietti venduti e una crescita del 18%, seguita da La Spezia con 31.120 tagliandi (+12,2%) e Imperia con 29.280 (+3,7%).





Il buon risultato regionale si inserisce in un quadro nazionale altrettanto incoraggiante. In tutta Italia sono stati venduti 9,6 milioni di biglietti, con un aumento dell’11% rispetto all’edizione precedente, che si era fermata a circa 8,6 milioni. Numeri che confermano quanto la Lotteria Italia resti uno dei giochi più amati e radicati nella tradizione del Paese.





A rafforzare il valore simbolico dell’iniziativa contribuisce anche il progetto “Disegniamo la fortuna”, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che da alcuni anni affianca la Lotteria valorizzando l’arte e la creatività di artisti con disabilità, autori delle dodici opere raffigurate sui biglietti dell’edizione 2025.

