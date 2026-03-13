Genoa, gadget e abbigliamento contraffatti: denunciati due imprenditori

GENOVA - Due imprenditori genovesi sono stati denunciati dalla Guardia di finanza con l'accusa di aver contraffatto senza averne diritto l'abbigliamento e gli accessori del Genoa. Le fiamme gialle hanno sequestrato migliaia di prodotti con il marchio del Genoa Cricket and Football Club e del Genoa Calcio Femminile. L'attività commerciale diretta dagli imprenditori, oltre a produrre abbigliamento sportivo del proprio marchio registrato, poneva in vendita non solo etichette e gadget contraffatti di diverse squadre di calcio, ma anche merce riproducente il

grifone emblema della squadra. Posti sotto sequestro anche numerosissimi altri capi di abbigliamento privi di emblema ma

pronti per essere etichettati, i macchinari utilizzati per produrre la merce, quali termopresse e stampanti a plotter.

Solo negli ultimi mesi la Guardia di finanza di Genova ha segnalato oltre 45 soggetti, titolari di altrettante ditte individuali, per aver messo in vendita prodotti non sicuri o contraffatti, rilevando in alcuni casi illeciti concernenti il Codice del consumo e la normativa sulla sicurezza dei giocattoli.





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