Genova, viola ripetute volte il divieto di dimora: arrestato 44enne, noto per i suoi precedenti penali

La Polizia Locale ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti ritenuti particolarmente violenti e per aver più volte violato il divieto di dimora nel comune e nella provincia di Genova. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità giudiziaria proprio a seguito della reiterata inosservanza di tali prescrizioni, accertata e documentata dagli agenti.

Il 44enne, già segnalato per atteggiamenti aggressivi e incuranti nei confronti di terzi, risulta gravato da numerosi precedenti. Tra questi figura anche un episodio di particolare violenza e gravità avvenuto lo scorso febbraio nella zona di via Gramsci.

L’uomo è stato rintracciato all’interno di un appartamento nel quartiere di Marassi, luogo già noto agli investigatori pur non risultando come sua residenza ufficiale. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si ricorda che, in base al principio della presunzione di innocenza, tutte le persone sottoposte a indagine devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.