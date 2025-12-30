Lotta all'evasione fiscale, è ligure il Comune campione d'Italia: a Vasia, 350 abitanti, il sindaco lavora all'Agenzia delle entrate...

Vàsia è un piccolo borgo dell'entroterra di Imperia, sulle colline coperte di ulivi, adorato dai turisti tedeschi che cercano la campagna italiana a un passo dal mare. Ha soltanto 350 abitanti, eppure nel 2024 ha recuperato il doppio di tasse evase rispetto a Roma, che ha 2 milioni e 750mila abitanti.

Il Centro Studi Enti Locali ha rivelato oggi che il Comune di Roma l'anno scorso ha incassato 10.145 euro per le tasse evase che ha scoperto e fatto recuperare al fisco. Per legge, a ogni Comune va il 50% delle imposte evase che riesce a far pagare. Ma nello stesso anno, il minuscolo comune ligure di Vàsia ha incassato il doppio rispetto alla Capitale per la sua lotta all'evasione: 20.710 euro.

Il segreto del "modello Vàsia" è semplice: il suo sindaco, Mauro Casale, 50 anni, alla guida di una lista civica, è anche un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. E quindi conosce benissimo il fisco e i trucchi per imbrogliarlo.

"I 20mila di euro di incasso vengono da una ditta che si era proposta al Comune per fare dei lavori - spiega -. Noi abbiamo scoperto che si avvaleva di un regime fiscale di vantaggio che non le spettava. L'abbiamo segnalata alla Guardia di Finanza e ha dovuto pagare".

Altre imposte il Comune di Vàsia le ha recuperate dagli speculatori edilizi: "Ci sono persone - racconta il sindaco - che hanno comprato terreni, hanno ottenuto i permessi di costruzione e poi li hanno rivenduti a un prezzo maggiorato, dimenticandosi di pagare le tasse sulle plusvalenze".

Ma in Liguria non c'è solo Vàsia a lottare contro gli evasori. Il Comune di Genova è il primo in Italia per gli incassi da recupero di tasse non pagate: nel 2024 ha guadagnato 406mila euro per averne fatti recuperare 800mila al fisco. E la Liguria è la seconda regione italiana in questa classifica, dopo la Lombardia: l'anno scorso ha incamerato 442.290 euro dalla lotta all'evasione.

"Questo dato certifica l'attenzione e l'impegno con il quale la nostra amministrazione ha gestito il Comune di Genova", ha commentato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che fino al dicembre del 2024 era sindaco del capoluogo ligure.

