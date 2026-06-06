L'on. Pozzolo a Telenord, sull'incidente: "Situazioni personali che capitano a chiunque" sulla Liguria: “Laboratorio politico strategico”

Il progetto politico di Futuro Nazionale continua la sua fase di espansione. A sottolinearlo è il deputato Emanuele Pozzolo, che a Genova ha illustrato gli ultimi sviluppi del movimento guidato da Roberto Vannacci, evidenziando il raddoppio del gruppo parlamentare e una crescente presenza sul territorio, con particolare attenzione alla Liguria.

Parlamento - Secondo Pozzolo, gli ultimi ingressi provenienti da Lega e Forza Italia rappresentano un segnale politico significativo. Al progetto hanno aderito i parlamentari Domenico Furgiuele, Piero, Deborah Bergamini e Boff. "Da tutto il centrodestra sono arrivati parlamentari che hanno scelto di convergere sul progetto politico di Roberto Vannacci", ha dichiarato.

Crescita - Il deputato ha parlato di un movimento in espansione sia sotto il profilo numerico sia organizzativo. "La Liguria continua giorno dopo giorno a crescere, crescere in termini qualitativi e quantitativi", ha spiegato, sottolineando il radicamento del movimento tra Genova, il Ponente e il Levante ligure. Per Futuro Nazionale la regione rappresenta un territorio strategico. Tra le questioni considerate centrali figurano il futuro del porto di Genova, la logistica e la sicurezza urbana. "La Liguria è e sarà uno dei principali laboratori politici di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci", ha ribadito il parlamentare.

Elezioni - Futuro Nazionale sta lavorando alla costruzione di una propria presenza nelle principali sfide elettorali del Paese. Tra i dossier aperti figurano le future candidature a sindaco di Roma e Milano. "Ci prepariamo in tutte le regioni e nelle principali città italiane per essere pronti a ogni tornata elettorale", ha affermato Pozzolo, citando anche Genova tra le realtà di interesse.

Centrodestra - Il movimento conferma la volontà di dialogare con la coalizione di governo, ma chiede una linea più marcata su alcuni temi. "Vogliamo rinvigorire il centrodestra attuale", ha detto Pozzolo, indicando come priorità famiglia, immigrazione, sicurezza e lavoro.

Incontro - La visita genovese è stata dedicata al confronto con i referenti locali e i comitati costituenti del movimento. L'obiettivo dichiarato è consolidare una rete territoriale capace di trasformare le proposte politiche in iniziative concrete.

Vicenda personale - Il deputato Pozzolo ha risposto anche in merito all'incidente che ha suscitato polemiche e attenzione mediatica. Il deputato ha preferito non entrare nei dettagli, limitandosi a un breve commento: "Penso che su questo tema abbia già ampiamente e definitivamente parlato il leader del nostro partito, Roberto Vannacci. Ci sono questioni che attengono alla politica e questioni che attengono a incidenti di carattere personale che occorrono nella vita di tutti quanti noi". Una dichiarazione con cui ha scelto di chiudere ogni ulteriore considerazione sulla vicenda.

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