Logistica, USA: Maersk Ground Freight apre una stazione e un hub integrati a Dallas-Fort Worth

Maersk Ground Freight ha annunciato l’apertura di una nuova struttura all’avanguardia a Coppell, in Texas, a soli otto chilometri dall’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth. Questa stazione e hub di trasporto di linea combinati segna un’importante pietra miliare nell’impegno di Maersk nel fornire soluzioni logistiche efficienti e ad alte prestazioni in tutto il Nord America.

Con una superficie di oltre 9.000 metri quadrati, il nuovo terminal è progettato per elaborare migliaia di spedizioni settimanali, servendo sia l’area metropolitana di Dallas-Fort Worth che la più ampia rete nazionale di Maersk. La struttura è già attiva e sarà pienamente operativa in tempo per il periodo di punta delle spedizioni natalizie, garantendo ai clienti maggiore velocità, affidabilità e copertura quando più serve.

“Questa struttura rappresenta un vero e proprio moltiplicatore di forza per la nostra capacità e le nostre competenze. Ci consente di consolidare le operazioni, aumentandone l’efficienza, di servire meglio i nostri clienti e di offrire al nostro team di Dallas uno spazio di lavoro moderno e ben attrezzato. Rafforza la nostra rete logistica integrata in Nord America, consentendo il trasporto giornaliero di merci tra Stati Uniti e Canada”, ha dichiarato Gabe Alizieri, Responsabile di Maersk Ground Freight.

Il sito di Coppell integra sia una stazione di ritiro e consegna che un hub di trasporto di linea, sostituendo l’attuale stazione di Irving e ampliando la presenza di Maersk in Texas. Con sette stazioni e diversi hub in tutto lo stato, tra cui Austin, Houston, El Paso, Laredo e McAllen, Maersk Ground Freight è in grado di supportare la crescente domanda e la logistica transfrontaliera con un’agilità senza pari.

Questa espansione arriva mentre Maersk si prepara alle consegne business-to-consumer (B2C) e business-to-business (B2B) del periodo natalizio. Le capacità avanzate di Maersk nel trasporto merci via terra, tra cui servizi specializzati e standard di trasporto parziale (LTL), carico completo, consegna a domicilio e servizi di guanti bianchi, garantiscono ai clienti un servizio puntuale e di alta qualità in tutto il paese.

Con oltre 65 sedi in Nord America, Maersk Ground Freight continua a definire lo standard per la logistica integrata, offrendo soluzioni end-to-end che combinano tecnologia, implementazione delle risorse e servizio incentrato sul cliente.

