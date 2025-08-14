Logistica: Randazzo cresce al Centro-Nord. nuove sedi e 40 assunzioni grazie ad accordo con InPost

La Randazzo srl, azienda siciliana con sede a Carini e specializzata in logistica integrata e distribuzione merci, avvia un’importante espansione nel Centro e Nord Italia. Grazie a una nuova partnership strategica con InPost Italia – parte del gruppo polacco leader nelle consegne out of home – la società amplia la propria presenza operativa, aprendo nuove sedi in Toscana, Liguria e Trentino.

Il piano prevede l’avvio di quattro nuove filiali, che avranno il compito di potenziare l’efficienza logistica e aumentare la copertura territoriale, migliorando tempi e qualità delle consegne. L’espansione porterà anche nuove opportunità occupazionali, con circa 40 assunzioni previste, tra cui autisti, addetti al magazzino, coordinatori e altre figure operative, in particolare nell’area di Livorno.

"Questo accordo rappresenta un passo concreto nella direzione della crescita nazionale", spiega Salvatore Randazzo, amministratore dell’azienda. "Alle attività già consolidate in Sicilia e Calabria, dove il nostro team conta oltre 300 collaboratori tra manager, driver, supervisori e magazzinieri – con una significativa presenza femminile – affianchiamo ora un piano di espansione strutturato che prende il via con le nuove sedi in Toscana, Liguria e Trentino".

