Logistica: nasce "My Login Business", il marketplace digitale per aiutare le imprese ad accedere ai fondi PNRR

Le principali associazioni del cluster logistico-portuale italiano si uniscono per lanciare un progetto innovativo al servizio delle imprese: si chiama “My Login Business” ed è il nuovo marketplace digitale pensato per supportare le aziende del settore logistica e trasporto merci nell’accesso ai fondi del bando ministeriale LogIN Business, che mette a disposizione 157 milioni di euro del PNRR per la transizione digitale.

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo myloginbusiness.it, è stata ideata come una vetrina digitale di prodotti software proposti direttamente dalle aziende IT del settore, selezionabili in autonomia dalle imprese interessate. I software possono essere acquistati con licenze pluriennali e sono tutti eleggibili per il finanziamento tramite il regime “de minimis”. “Una bellissima iniziativa – ha commentato il Direttore Generale di Spediporto, Giampaolo Botta – che riunisce tutto il cluster logistico-portuale intorno a un progetto condiviso, con il coinvolgimento dei principali attori associativi e delle più rilevanti società tecnologiche del settore.”

Il progetto è stato sviluppato con la partecipazione congiunta delle associazioni Ancip, Assagenti, Assarmatori, Assiterminal, Confetra, Confitarma, Federagenti, Fedespedi, Fedit, ForMare, Uniport, e con il contributo tecnico di aziende IT come Accudire, Ailox, Almaviva, Cargo Start, Circle Group, Connect, DXC Technology, Leviahub, Oltremare, Parva Soft Group, coordinate dallo Studio Legale Maresca & Partners.

Oltre alla selezione e acquisto dei software, My Login Business offre anche servizi di consulenza per la partecipazione al bando, supporto alla rendicontazione e formazione e-learning, per rendere il percorso di accesso ai fondi semplice, guidato e trasparente.

“È stato importante lavorare in sintonia con tutti i colleghi del mondo associativo – ha aggiunto Botta – con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero possibile di aziende associate e facilitare davvero l’accesso alle risorse del PNRR.”

