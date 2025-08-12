Logistica: MSC punta sull’innovazione africana, via alla seconda fase del programma per startup locali

Il gruppo MSC rafforza il suo impegno nel continente africano promuovendo la crescita di startup nei settori chiave della logistica, dei trasporti e della produzione. Attraverso Africa Global Logistics (AGL), società acquisita dal gruppo italo-svizzero, è stata rinnovata la collaborazione con Digital Africa, incubatore francese dedicato al sostegno dell’innovazione nei Paesi africani.

La nuova intesa è stata annunciata durante la fiera VivaTech di Parigi e coinvolge il centro d’innovazione Yiri, creato da MSC ad Abidjan nel 2024. Il centro è già diventato un punto di riferimento per i giovani imprenditori africani grazie al programma "Accelerate", che nella sua prima fase ha affiancato quattro startup con supporto mirato, accesso a partner e sperimentazioni sul campo.

Tra i risultati più significativi del primo ciclo c’è stato l’inserimento di un assistente legale digitale, Alia, all’interno dei team legali e HR in cinque filiali AGL. È proseguita la collaborazione con Eazy Chain per il miglioramento della logistica marittima regionale. La piattaforma Papss, promossa da Afreximbank per effettuare pagamenti in valuta locale, è stata adottata nei processi di distribuzione in Costa d’Avorio, Senegal e Burkina Faso. Infine, il servizio Tambour ha ottimizzato la gestione operativa delle attrezzature per il personale.

Il successo del progetto ha spinto MSC e Digital Africa a rilanciare il programma, che nella sua seconda edizione si estenderà anche all’Africa orientale. Nuove sfide verranno lanciate in Costa d’Avorio e in Ruanda per selezionare dieci startup promettenti, che riceveranno un supporto ancora più strutturato, accesso a partner industriali di primo piano e opportunità di coinvestimento.

Il nuovo bando sarà pubblicato a settembre e segnerà un ulteriore passo verso l’obiettivo comune di costruire un ponte solido tra l’innovazione tecnologica e le esigenze reali del mercato africano, favorendo una crescita sostenibile guidata dalle competenze locali.

