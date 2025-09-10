Logistica: Lloyd’s Register approva progetto Hyundai di nave cisterna GNL con alloggio anteriore

Lloyd’s Register (LR) ha concesso l’Approval in Principle (AiP) a HD Hyundai Heavy Industries (HHI) per il progetto della sua nuova nave metaniera, caratterizzata da un layout degli alloggi a prua e dal sistema di propulsione assistita dal vento (WAPS) Wind Challenger integrato, sviluppato da Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL).

Sviluppato in collaborazione con MOL e l’Amministratore Marittimo della Repubblica delle Isole Marshall, il nuovo progetto sposta il blocco degli alloggi e del ponte di comando dalla sua posizione convenzionale a poppa a quella di prua. Questa configurazione con tuga a prua offre l’opportunità di ridurre la resistenza aerodinamica, migliorare l’efficienza della propulsione e potenzialmente ridurre i consumi di carburante.

La disposizione degli alloggi a prua offre uno spazio aperto sul ponte, libero e senza ostacoli, sopra l’area di carico, consentendo un posizionamento ottimale e un numero crescente di tecnologie WAPS come il Wind Challenger di MOL. Questo spazio aperto sul ponte offre flessibilità per adattarsi a diversi numeri, tipologie e spaziature veliche.

Il progetto supporta anche la futura integrazione di moduli di carburante alternativi e di batterie di accumulo, rendendolo adattabile all’evoluzione dei carburanti, delle normative e delle esigenze degli armatori.

L’AiP è il risultato di un’ampia valutazione tecnica da parte di LR in termini di sicurezza, fattibilità e conformità normativa del progetto. Questa valutazione ha incluso un esame completo dei requisiti IMO applicabili, delle regole di classe e delle linee guida del settore, supportate da valutazioni del rischio strutturate, tra cui HAZID.

