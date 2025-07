Logistica: FHP Group acquista il 100% delle quote azionarie di Lotras

FHP Group, attraverso la sua controllata CFI, ha avviato il processo di integrazione tra le controllate LOTRAS e CFI Intermodal, percorso che si perfezionerà nei prossimi mesi e che vede come primo passaggio il controllo del 100% delle quote azionarie della LOTRAS e una nuova governance aziendale.

È stato pertanto rinnovato il Consiglio di Amministrazione della società che continua a poter contare sulla presenza di Armando De Girolamo nella funzione di vicepresidente. Il CDA della società risulta così composto:

• Umberto Masucci, presidente

• Armando De Girolamo, vicepresidente

• Angelo Accomando, amministratore delegato

• Paolo Cornetto, consigliere

• Marco Mantoan, consigliere

In questo modo FHP – leader italiano nella logistica portuale e ferroviaria delle merci rinfuse, che fa riferimento al maggiore gestore italiano di fondi infrastrutturali F2ì SGR – avvierà il processo d’integrazione organizzativa e societaria tra Lotras e CFI Intermodal per costituire FHP Intermodal, integrazione sulla quale il Gruppo FHP, guidato dal CEO Paolo Cornetto, lavorerà nei prossimi mesi.

Dichiarazione di Armando De Girolamo: “Dopo aver sviluppato e gestito Lotras per più di 30 anni, nel 2023 la mia famiglia ha ceduto il 90% della società a CFI poiché ha creduto nel progetto di razionalizzazione del settore che ci fu proposto da F2i. Ora, dopo aver guidato la società sino ad oggi, abbiamo deciso di cedere anche le rimanenti quote azionarie e per me è arrivato un nuovo incarico di vicepresidente della società. Nel mio nuovo ruolo continuerò a supportare il progetto di Lotras e ad affiancare il nuovo amministratore delegato Angelo Accomando per quanto avrà necessità nel rapporto con i nostri clienti storici e nell’ideazione di nuovi servizi per continuare la crescita della società e del gruppo FHP”.

Dichiarazione Angelo Accomando: “Sono molto orgoglioso di prendere il testimone per guidare Lotras proprio dal suo fondatore Armando De Girolamo. Continueremo, con tutti i colleghi di Lotras e assieme a lui nel suo nuovo incarico di vicepresidente, a sviluppare la società in modo sostenibile, proseguendo nella strada dell’innovazione dei servizi a favore dei nostri clienti. Sarà mia cura anche facilitare il processo d’integrazione organizzativa tra Lotras e CFI Intermodal in modo da costituire tutti insieme nei prossimi mesi la FHP Intermodal. Sono certo che questa integrazione porterà benefici a tutti i nostri clienti”.

