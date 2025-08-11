Logistica, boom di assunzioni, ma mancano i profili giusti: allarme formazione e competenze

A luglio 2025 la logistica registra un forte incremento occupazionale: secondo il Bollettino Excelsior, sono oltre 35.000 LE assunzioni nel solo mese e più di 102.000 nel trimestre estivo. Ma quasi la metà delle imprese (45,4%) segnala difficoltà nel reperire personale, soprattutto tra autisti, operatori di macchinari e addetti alla movimentazione merci.

Gli autisti restano la figura più richiesta (oltre 27.600 ingressi previsti), ma anche la più introvabile: il 57,7% delle posizioni resta scoperto, con picchi del 61% tra i giovani. Simili criticità per i conduttori di macchine da cantiere (60,1%) e per gli addetti alla logistica leggera (31%).

Il problema riguarda anche la formazione: i percorsi scolastici in “Trasporti e logistica” o “Sistemi logistici” non producono abbastanza candidati qualificati. In molti casi, le imprese richiedono anche esperienza pregressa, rendendo difficile l’inserimento dei giovani.

Nonostante la crescita, il settore rischia un freno se non si interviene su formazione professionale e politiche attive del lavoro.