Logistica: alleanza tra P&O Maritime Logistics (POML) di DP World e Nova Algoma Cement Carriers

Alleanza strategica sulle rotte del cemento fra Nova Algoma Cement Carriers (la compagnia armatoriale controllata da Nova Marine Carriers di Lugano e il gruppo canadese Algoma) e P&O Maritime Logistics (POML), interamente controllata da DP World, fra i gruppi leader nella gestione di terminal portuali (79 porti in nodi strategici del traffico marittimo mondiale) nonché nella catena logistica dei containers e delle merci in generale.

È stato firmato a Dubai l’accordo definitivo in base al quale P&O Maritime acquisirà una quota del 51% e quindi la maggioranza di Nova Algoma Cement Carriers (NACC), gruppo leader al mondo nella gestione di navi cementiere.

Mentre restano escluse dall’intesa le società in joint venture che Nova Algoma gestisce con altri partner in Norvegia, Indonesia e Grecia, il rapporto con il nuovo partner emiratino travalica la semplice operazione finanziaria ma si configura come una vera e propria alleanza strategica di base, foriera di ulteriori sviluppi: gli attuali azionisti Nova Marine Holding SA (controllata dalle famiglie Romeo e Gozzi) e Algoma Central continueranno a detenere il pacchetto di minoranza con un coinvolgimento diretto e prioritario nel management (che non casualmente resterà localizzato a Lugano, mentre la holding avrà base in Dubai) nonché nella crescita strategica del gruppo.

La costituzione della joint venture fra Nova Marine Holding e Algoma Central Corporation, risale al 2016 e oggi NACC opera una flotta di 25 navi cementiere a tecnologia avanzata (23 alle quali si sommano le ultime due che occupano il primo posto a livello mondiale in termini di dimensioni e sostenibilità); NACC ha una consolidata presenza in mercati quali Nord America, Caraibi, Nord Europa, Mediterraneo e Sud Est asiatico.

L’accordo è attualmente sottoposto all’approvazione da parte delle autorità competenti.

Per il gruppo Nova Marine e la famiglia Romeo quella delle alleanze e delle joint venture rappresenta una strategia consolidata, come già dimostrato negli ultimi trent’anni con gli accordi fra i quali spiccano quelli con la canadese Algoma, con la tedesca Bolten, con la colombiana Navesco, con la greca Halkidon. Certo l’intesa con il gruppo DP World segna un salto qualitativo senza precedenti, prodromo di altri sviluppi nell’intera filiera logistica.

Sultan Ahmed bin Sulayem, DP World Group Chairman e CEO ha dichiarato “Questa intesa conferma il nostro impegno nello sviluppo nei settori ad alta specializzazione dello shipping e della logistica. E proprio nella logistica ad alta specializzazione Nova Algoma è un world-class operator detentore di una salda leadership; accoglierli nella famiglia di DP World e per noi motivo di grande soddisfazione. Combinare il nostro approccio globale ai mercati con la loro esperienza tecnica e commerciale, ci colloca in una posizione ottimale per garantire ai nostri clienti un reale valore aggiunto crescendo insieme in questo importante segmento strategico”.

Giovanni Romeo, Chairman di Nova Algoma Cement Carriers, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto in NACC e crediamo con forza nelle opportunità di sviluppo con DP World e P&O Maritime Logistics. Questo accordo ribadisce la nostra ferma convinzione strategica: per crescere è necessario allearsi. Solo così si può accelerare lo sviluppo, ampliando la gamma dei servizi, incrementandone la qualità e soddisfacendo così la domanda dei nostri clienti in tutto il mondo”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.