Loano, un tuffo nel passato: 250 figuranti per la rievocazione della battaglia del 1795

Loano vive un fine settimana all’insegna della storia e dello spettacolo con la rievocazione della Battaglia di Loano del 1795, combattuta tra i francesi e gli austro-piemontesi, evento che ogni anno richiama appassionati da tutta Europa.





Organizzata dall’Associazione Vecchia Loano e dalla 51e Demi Brigade de Bataille, con la direzione artistica di Andrea Puleo e il patrocinio del Comune, la manifestazione riporta in scena gli scontri tra truppe francesi e austro-piemontesi attraverso un’imponente ricostruzione storica.





Circa 250 rievocatori, insieme a cavalli e cannoni d’epoca, stanno animando i due campi militari: quello francese a Monte Carmelo e quello austro-piemontese al Giardino del Principe, dove si può respirare l’atmosfera del XVIII secolo.





In parallelo, in via Doria è stata inaugurata una mostra di cimeli napoleonici originali, visitabile per tutta la durata dell’evento.





I momenti clou del weekend sono le battaglie simulate, in programma oggi nei pressi di Villa Azzurra e domani sulla spiaggia di Loano, per far rivivere al pubblico l’epica sfida del 1795 che segnò la storia della Riviera ligure.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.