Loano: terroristi irrompono in Comune e sequestrano il sindaco, ma era solo esercitazione del Comsubin

Un gruppo di terroristi ha sequestrato il sindaco di Loano e due dipendenti comunali, ma l’intervento dei GOI della Marina Militare ha evitato il peggio. Era "solo" un'esercitazione delle forze speciali, il Gruppo Operativo Incursori (GOI) della Marina Militare che da sempre e una delle forze speciali più rispettate e preparate al mondo. Con una lunga esperienza in operazioni internazionali e nazionali, il GOI è specializzato in azioni delicate come il contrasto al terrorismo, attacchi a installazioni portuali, e la liberazione di ostaggi in scenari complessi. A Loano, la loro preparazione è stata messa alla prova in un’esercitazione realistica che ha coinvolto l’intera amministrazione comunale.

L’esercitazione – L'esercitazione, che si è svolta nei giorni scorsi, ha simulato un attacco terroristico presso il municipio di Loano. Tre terroristi erano riusciti ad accedere all'edificio comunale, prendendo in ostaggio il sindaco Luca Lettieri e due dipendenti. Nonostante il panico, la prontezza delle forze locali e l’immediato intervento del GOI ha limitato i danni, portando rapidamente alla liberazione degli ostaggi. "Si trattava di un'operazione di liberazione ostaggi, in cui l'intervento tempestivo dei GOI ha fatto la differenza”, ha commentato il sindaco Lettieri, che ha elogiato l'efficacia e la professionalità del reparto.

Collaborazione – L'operazione ha visto la partecipazione anche delle forze di polizia locale, che, in coordinamento con il GOI, hanno contribuito a garantire il successo dell’intervento. Il sindaco di Loano ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e le forze speciali: “La disponibilità del municipio per l’esercitazione ha rappresentato un’opportunità preziosa per testare le procedure di sicurezza e risposta a un'emergenza di tale portata”.

Ringraziamenti – Al termine dell’esercitazione, il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso il loro apprezzamento al GOI per l’altissima professionalità dimostrata durante l’intervento. "Siamo onorati di aver potuto collaborare con un’unità così preparata, mettendo a disposizione il nostro personale e le infrastrutture. È stato un privilegio assistere all’operazione in tempo reale", ha dichiarato Lettieri.

