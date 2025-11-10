Loano, successo per la rievocazione storica della Battaglia del 1795

Loano ha vissuto un fine settimana all’insegna della storia e dello spettacolo con la rievocazione della Battaglia di Loano del 1795, combattuta tra francesi e austro-piemontesi, evento che ogni anno richiama appassionati da tutta Europa.





Organizzata dall’Associazione Vecchia Loano e dalla 51e Demi Brigade de Bataille, con la direzione artistica di Andrea Puleo e il patrocinio del Comune, la manifestazione ha riportato in scena gli scontri tra truppe francesi e austro-piemontesi attraverso un’imponente ricostruzione storica.





Circa 250 rievocatori, insieme a cavalli e cannoni d’epoca, hanno animato i due campi militari: quello francese a Monte Carmelo e quello austro-piemontese al Giardino del Principe, dove il pubblico ha potuto respirare l’atmosfera del XVIII secolo.





In parallelo, in via Doria è stata inaugurata una mostra di cimeli napoleonici originali, visitabile per tutta la durata dell’evento.





I momenti clou del weekend sono state le battaglie simulate, che si sono svolte sabato nei pressi di Villa Azzurra e domenica sulla spiaggia di Loano, facendo rivivere al pubblico l’epica sfida del 1795 che segnò la storia della Riviera ligure.

