Loano, record di partecipanti per il 37° Cimento Invernale: 285 temerari sfidano il mare d’inverno

Grande successo per la 37ª edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano, l’evento che ogni anno richiama appassionati e curiosi per un tuffo “fuori stagione”. Questa mattina, ben 285 persone si sono radunate ai Bagni Lampara per partecipare al tradizionale bagno invernale, promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento e la Guardia Costiera di Loano.





Il clima ha regalato una giornata quasi primaverile: l’acqua si aggirava intorno ai 14,5 gradi, mentre la temperatura dell’aria era di circa 15 gradi, favorendo la partecipazione di decine di “professionisti del cimento”, residenti e ospiti della città. Tra i partecipanti, c’è chi si è limitato a pochi secondi in mare e chi, più allenato, ha sfidato le onde per una decina di minuti.





Come da tradizione, al termine del bagno sono stati consegnati riconoscimenti speciali. Il nuotatore più anziano è risultato Graziano Tontodonati, 82 anni, mentre tra le donne il titolo è andato ad Augusta Pase, 86 anni. Il più giovane a tuffarsi è stato Andrea Marchesini, appena 2 anni, seguito da Margherita Usardi, di 3 anni. Il gruppo più numeroso, con 28 partecipanti, è stato quello dei Nuotatori del Tempo Avverso, storica realtà dei cimenti invernali loanesi.

