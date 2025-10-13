Lo Zecchino d’Oro incanta Genova: folla in Galleria Mazzini per il Piccolo Coro dell’Antoniano

Centinaia di genovesi hanno affollato Galleria Mazzini per il concerto gratuito del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, diretto da Margherita Gamberini e protagonista dello Zecchino d’Oro. L’evento, voluto da Maria Chiara Maggi, titolare del brand Magil, ha accompagnato l’apertura del nuovo negozio monomarca in Galleria.

Moda e musica – Sul palco anche Ariel Grace Tori, unica bambina genovese partecipante allo Zecchino d’Oro 2024, che ha presentato lo spettacolo tra l’entusiasmo del pubblico. L’iniziativa ha unito i linguaggi della creatività e della solidarietà, nel segno di un messaggio semplice e universale: portare gioia e speranza attraverso la voce dei bambini.

Le parole della fondatrice – «È stata un’emozione grandissima poter offrire un evento che segna un passaggio importante nella storia di Magil – ha dichiarato Maria Chiara Maggi – Ho voluto regalare questo concerto a Genova e ringrazio tutti i genovesi che hanno accettato il nostro invito. Un grazie speciale anche ai commercianti di Galleria Mazzini, al Comune di Genova e ai partner che hanno reso possibile questo momento di condivisione».

L’intervento delle istituzioni – Presente anche Rita Bruzzone, assessora comunale ai Servizi Educativi, che ha ricordato come «l’apertura di nuove attività nel cuore della città rappresenti un segnale di fiducia e rinascita».

Un segnale per la città – «Accogliere nuove realtà che scelgono di investire a Genova è un segno importante – ha aggiunto Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova – Il commercio di prossimità mantiene vivi i nostri quartieri».

Un nuovo spazio per le famiglie – Con questa inaugurazione, Magil non ha solo aperto un punto vendita, ma un luogo pensato come spazio di incontro e comunità per bambini e famiglie, nel cuore del centro cittadino.

