Lo Zecchino d’Oro incanta Genova: folla in Galleria Mazzini per il Piccolo Coro dell’Antoniano
di Carlotta Nicoletti
Centinaia di genovesi hanno affollato Galleria Mazzini per il concerto gratuito del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, diretto da Margherita Gamberini e protagonista dello Zecchino d’Oro. L’evento, voluto da Maria Chiara Maggi, titolare del brand Magil, ha accompagnato l’apertura del nuovo negozio monomarca in Galleria.
Moda e musica – Sul palco anche Ariel Grace Tori, unica bambina genovese partecipante allo Zecchino d’Oro 2024, che ha presentato lo spettacolo tra l’entusiasmo del pubblico. L’iniziativa ha unito i linguaggi della creatività e della solidarietà, nel segno di un messaggio semplice e universale: portare gioia e speranza attraverso la voce dei bambini.
Le parole della fondatrice – «È stata un’emozione grandissima poter offrire un evento che segna un passaggio importante nella storia di Magil – ha dichiarato Maria Chiara Maggi – Ho voluto regalare questo concerto a Genova e ringrazio tutti i genovesi che hanno accettato il nostro invito. Un grazie speciale anche ai commercianti di Galleria Mazzini, al Comune di Genova e ai partner che hanno reso possibile questo momento di condivisione».
L’intervento delle istituzioni – Presente anche Rita Bruzzone, assessora comunale ai Servizi Educativi, che ha ricordato come «l’apertura di nuove attività nel cuore della città rappresenti un segnale di fiducia e rinascita».
Un segnale per la città – «Accogliere nuove realtà che scelgono di investire a Genova è un segno importante – ha aggiunto Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova – Il commercio di prossimità mantiene vivi i nostri quartieri».
Un nuovo spazio per le famiglie – Con questa inaugurazione, Magil non ha solo aperto un punto vendita, ma un luogo pensato come spazio di incontro e comunità per bambini e famiglie, nel cuore del centro cittadino.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Cristoforo Colombo, viaggio nella storia e visita nella casa dove visse il navigatore genovese
13/10/2025
di Anna Li Vigni