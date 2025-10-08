Lo Zecchino d’Oro fa cantare Galleria Mazzini: il Piccolo Coro inaugura il nuovo store Magil

Genova si prepara ad accogliere un pomeriggio di musica e festa: sabato 11 ottobre alle ore 16, le voci del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, simbolo da generazioni dello Zecchino d’Oro, si esibiranno in un concerto gratuito nel cuore della città, sotto le volte liberty di Galleria Mazzini.

L’evento celebra l’apertura del primo store monomarca di MAGIL, brand d’abbigliamento per bambini che veste proprio i piccoli protagonisti dello storico programma musicale. Un momento speciale che intreccia moda, infanzia e valori condivisi come gioia, unità e speranza. «È un passaggio fondamentale nella storia di MAGIL – racconta Maria Chiara Maggi, fondatrice e titolare del marchio –. Abbiamo voluto che l’inaugurazione avesse qualcosa in più: non solo un taglio del nastro, ma un dono alla città che ci ha accolti con grande affetto. Portare il Piccolo Coro a Genova è il nostro modo di dire grazie».

L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione con il CIV Sestiere Carlo Felice, Confcommercio Genova, la Camera di Commercio e Genova Gourmet, che sostengono attivamente la rinascita culturale e commerciale della Galleria.

Prima dell’inizio del concerto, il pubblico potrà ascoltare alcuni interventi dedicati alla missione educativa e musicale dello Zecchino d’Oro, da sempre impegnato a diffondere valori positivi attraverso il linguaggio universale della musica.

Uno spazio pensato per le famiglie - La nuova boutique MAGIL non sarà soltanto un negozio, ma punta a diventare un luogo di incontro per famiglie e bambini, ospitando eventi, iniziative e momenti di condivisione. «Immaginiamo questo spazio come un piccolo laboratorio di bellezza, cultura e gioco», spiega Maria Chiara Maggi. «Siamo felici di contribuire al rilancio di Galleria Mazzini, riportando vita e sorrisi nel cuore elegante di Genova».

L’evento è gratuito e aperto a tutti, un’occasione per vivere la città in modo diverso e per avvicinare le nuove generazioni a uno dei simboli più amati della televisione italiana.

