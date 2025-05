Lo Spezia fa festa con la nuova proprietà, Salernitana battuta 2-0 al Picco

La prima presenza americana sugli spalti dello stadio Picco coincide con una vittoria pesante: lo Spezia supera 2-0 la Salernitana e si garantisce l’accesso alle semifinali blindando il terzo posto in classifica. Decidono i gol di Kouda e Vignali in una gara ben gestita dai liguri, che hanno controllato il ritmo per larghi tratti e resistito nei momenti di difficoltà.

Formazione iniziale – Luca D’Angelo opta per il consueto 3-5-2: in difesa spazio a Wisniewski, Bertola e Hristov davanti a Gori, mentre a centrocampo partono titolari Mateju, Kouda, Salvatore Esposito e Aurelio. Davanti agiscono Falcinelli e Pio Esposito. Restano inizialmente in panchina Lapadula e Nagy. La Salernitana risponde con Cerri come punto di riferimento offensivo, ma fatica a trovare spazi.

Avvio di gara – Lo Spezia parte subito forte e nei primi minuti costruisce due occasioni: una punizione respinta dalla barriera e un colpo di testa di Aurelio che sfila a lato. Al 16’ Salvatore Esposito spreca una punizione, ma poco dopo nasce l’azione del vantaggio: al 22’ Kouda colpisce di testa e porta avanti i padroni di casa. Il raddoppio non arriva per un soffio alla mezz’ora, con Christensen attento a deviare in angolo un'altra conclusione del centrocampista spezzino.

Fase centrale – I padroni di casa dominano la prima frazione, mentre la Salernitana si affaccia dalle parti di Gori solo al 39’, quando Cerri sfiora il pareggio con un colpo di testa. L’1-0 all’intervallo fotografa al meglio l’andamento del primo tempo.

Secondo tempo – Nessun cambio all’inizio della ripresa. Lo Spezia continua a spingere e rischia di raddoppiare sugli sviluppi di un corner. Al 60’ D’Angelo cambia: fuori Falcinelli e Kouda, dentro Colak e Cassata. Poco dopo è proprio Colak ad andare vicino al gol, ma l’azione viene interrotta per fuorigioco.

Occasioni e sofferenza – La Salernitana si rende pericolosa colpendo due pali, prima con Ghiglione al 60’, poi con Hrustic al 73’. Il forcing ospite non basta: lo Spezia regge e trova il raddoppio al 78’ con Vignali, che finalizza dopo una doppia respinta di Christensen su Aurelio e Nagy.

Finale e classifica – Negli ultimi minuti c’è spazio per Lapadula, entrato al posto di Pio Esposito. Lo Spezia sfiora anche il terzo gol con Bertola, ma il risultato resta sul 2-0. I tre punti permettono ai liguri di consolidare il terzo posto, tenendo a distanza la Cremonese. Prossimo appuntamento domenica 4 maggio al Mapei Stadium contro la Reggiana.

