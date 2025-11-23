Lo Spezia crolla a Mantova (4-1), espulso Cassata. Ora il derby con la Samp

SPEZIA - Spezia travolto per 4-1 a Mantova.

L’avvio al Martelli illude gli aquilotti, che trovano subito il vantaggio ma vengono poi travolti dal Mantova in una ripresa a senso unico. La squadra di Donadoni incassa la prima sconfitta in campionato e vede una classifica sempre più complicata a pochi giorni dal derby ligure con la Sampdoria.

Primo tempo – La gara si accende al 2’, quando un cross profondo di Weiser costringe Mascardi all’uscita, avviando una ripartenza che Cella non gestisce nel migliore dei modi: il retropassaggio favorisce Di Serio, che salta Festa ma non trova spazio per calciare. L’appoggio per Vlahovic porta alla conclusione a botta sicura respinta da Festa, pronto poi a superarsi anche su Cassata. Lo Spezia sfrutta meglio la propria occasione al 4’: sul colpo di testa di Vlahovic, deviato da Festa, Aurelio arriva di mancino e firma l’1-0. Il Mantova reagisce al 28’ con una doppia opportunità respinta dal portiere aquilotto. Al 34’ i virgiliani trovano il pari: Mancuso colpisce di testa, Mascardi non blocca e la palla rimbalza sulla traversa, permettendo a Ruocco di ribadire in rete. Nel finale di tempo Mascardi respinge un tiro di Radaelli al 38’, mentre un minuto più tardi Festa interviene ancora su Di Serio. Si va al riposo sul 1-1.

Ripresa – Donadoni cambia inserendo Comotto al posto di Nagy, e al 48’ lo Spezia si salva su una conclusione ravvicinata di Mancuso. Al 56’ Artioli costringe Mascardi alla respinta, mentre un minuto più tardi il portiere aquilotto si oppone ancora a Mancuso. Il Mantova completa la rimonta al 58’, quando Cella piazza il pallone all’angolino battendo l’estremo difensore bianco. Donadoni risponde con il doppio ingresso di Bandinelli, al rientro dopo il lungo infortunio, e Cistana al posto di Vignali e Fellipe Jack. L’infortunio muscolare di Di Serio porta all’ingresso di Artistico, mentre l’ultimo cambio riguarda Candela sostituito da Beruatto.





Crollo finale – Al 75’ lo Spezia sfiora il pari: cross di Beruatto e colpo di testa di Aurelio che termina di poco a lato. La squadra però si spegne e subisce il 3-1 con la firma di Marras, che nel recupero completa la doppietta al termine di un contropiede pulito. Nel finale arriva anche l’espulsione di Cassata per doppio giallo. Al fischio conclusivo resta un passivo pesante e la prima battuta d’arresto per Donadoni.

Domenica 30 novembre alle 17.15 lo Spezia affronterà la Sampdoria nel derby ligure.









