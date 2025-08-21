Lo Spezia apre la stagione con il derby contro la Carrarese: debutti e assenze al Picco

Lo Spezia inaugura la nuova stagione con un appuntamento dal forte valore simbolico: il derby contro la Carrarese. Al “Picco” si ripropone una sfida che lo scorso anno aveva regalato spettacolo e reti, terminando 4-2 in favore dei bianchi con doppietta di Pio Esposito, gol del fratello Salvatore e di Hristov.

Assenze – Rispetto a quella partita del 22 settembre 2024, i liguri dovranno fare a meno di diversi protagonisti. Non ci saranno infatti l’ex bomber Esposito, oltre a Bertola, Reca e Gori svincolati, mentre Bandinelli e Cassata restano ai box per infortunio.

Nuovi volti – Tra le novità spicca la presenza tra i pali di Diego Mascardi, portiere cresciuto nel vivaio dello Spezia ma originario di Carrara. L’allenatore Luca D’Angelo potrebbe inoltre affidarsi ad Artistico, Candela e con ogni probabilità a Cistana. Esordio particolare anche per Aurelio, arrivato a gennaio e quindi al debutto con la maglia spezzina in un derby al “Picco”.

Allenatori – Il confronto in panchina vede nuovamente protagonisti Luca D’Angelo e Antonio Calabro. Nei tre precedenti tra i due tecnici, il bilancio pende a favore dell’allenatore pescarese con due vittorie e un pareggio. Ancora più favorevole lo score contro i gialloblù: in sei incroci D’Angelo ha raccolto quattro successi, un pari e una sola sconfitta.

