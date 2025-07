Lo Spezia a caccia di rinforzi in difesa: Cittadini vicino, valutazioni su Onofri. E mercoledì è il giorno di Artistico

Lo Spezia si muove con decisione sul mercato per rafforzare la difesa. Dopo l’intervento sull’attacco, il primo nome in arrivo è quello di Giorgio Cittadini, classe 2002, reduce dalla rottura del legamento crociato. Il difensore ha pienamente recuperato ed è tornato in campo sul finire della scorsa stagione. L’operazione andrebbe a sostituire Nicolò Bertola, che ha lasciato il club a parametro zero al termine di giugno per approdare in Serie A all’Udinese. Intanto domani, mercoledì, verrà ufficialmente presentato Artistico.

Altri profili – Non sarà l’unico innesto: il direttore sportivo Stefano Melissano (nella foto) sta lavorando su più piste per completare il pacchetto arretrato.

Giovane da valutare – Tra i nomi sul taccuino figura anche quello di Matteo Onofri, in arrivo dal Ravenna. Il giocatore sarà aggregato alla squadra per il ritiro estivo, dove verranno fatte le valutazioni tecniche. Non è escluso che possa essere ceduto nel mese di agosto per trovare maggiore continuità altrove.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.