Lloyd's Register: nuove regole di propulsione ed ergonomia per supportare sicurezza equipaggi

Lloyd’s Register (LR) ha annunciato un aggiornamento del suo Regolamento per la Classificazione delle Navi, introducendo nuove notazioni tecniche che formalizzano gli standard per i sistemi di propulsione eolica e la progettazione ergonomica.

Le modifiche, che saranno consolidate nel Regolamento a partire dal 1° gennaio 2026, stabiliscono i requisiti di classificazione per i sistemi di propulsione eolica e la progettazione ergonomica. Questo aggiornamento, pubblicato come Avviso n. 5 al Regolamento LR di luglio 2025, introduce due nuove notazioni per i sistemi di propulsione eolica (WAPS) e WAPS e la notazione EASE per l’accesso ergonomico e la progettazione incentrata sull’uomo. Anche la definizione esistente della notazione RIGGING è stata modificata.

Le nuove notazioni WAPS e WAPS (su richiesta degli armatori) sono state stabilite per sistemi quali vele alari, rotori Flettner, ali aspiranti e aquiloni. Consentono agli armatori di classificare installazioni retrofit o ibride, comprese quelle non originariamente classificate da LR. Fornendo un quadro strutturato per la valutazione della sicurezza e dell’integrità di questi sistemi, WAPS e WAPS supportano le decisioni di investimento e la garanzia operativa su un’ampia gamma di tipologie di imbarcazioni.

Parallelamente, LR ha introdotto anche la notazione EASE, che introduce standard formalizzati per l’accesso ergonomico e la progettazione incentrata sull’uomo. Questa iniziativa consente agli armatori di dimostrare il proprio impegno per il benessere dell’equipaggio attraverso layout certificati che migliorano la sicurezza e la fruibilità in aree critiche, come ponti e locali macchine.

L’aggiornamento delle attuali notazioni RIGGING e RIGGING* si applica alle imbarcazioni che utilizzano la propulsione eolica come unico mezzo di propulsione. Stabilisce i requisiti di classificazione per sistemi come imbarcazioni con vele poppiere, DynaRig, AeroRig e imbarcazioni tradizionali a vele quadre, garantendo che queste tecnologie soddisfino rigorosi standard di sicurezza e prestazioni. Questa notazione è particolarmente rilevante per le nuove costruzioni progettate per utilizzare il vento come fonte di energia primaria, offrendo un percorso formale per la classificazione e la conformità normativa.

Yikun Wang, Senior Structures Specialist, Rule Development, Lloyd’s Register, ha dichiarato: “Questi aggiornamenti sono una risposta diretta all’esigenza del settore di chiarezza e fiducia quando si investe in tecnologie emergenti. Codificando gli standard per la propulsione eolica e l’ergonomia, aiutiamo gli armatori a rendere le loro flotte a prova di futuro, supportando al contempo gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza”.

Tom Wolodarsky, Senior Surveyor e Lead Specialist WASP, Marine & Offshore, North Europe, LR, ha aggiunto: “Le nuove norme e note informative stabiliscono i requisiti tecnici per supportare armatori, progettisti e autorità di regolamentazione nell’implementazione di soluzioni di propulsione eolica e incentrate sull’uomo. Con l’introduzione di questi standard e note guida, LR mira a continuare a facilitare l’industria marittima nell’adozione di nuove tecnologie sostenibili in modo sicuro ed efficace”.

Gli aggiornamenti normativi includono anche una “Dichiarazione dei requisiti futuri” lungimirante, che delinea le modifiche previste dall’Associazione Internazionale delle Società di Classificazione (IACS) e dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Ciò fornisce a progettisti e operatori la certezza normativa necessaria per pianificare la conformità e l’innovazione future. LR pubblicherà i dettagli sui requisiti futuri, come quelli relativi alle Norme IACS UR M85 e M86, non appena disponibili.

