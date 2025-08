Lloyd’s Register nomina Ngozi Gwam nuovo direttore commerciale e rappresentante senior per l’Africa

Lloyd’s Register (LR) ha annunciato la nomina di Ngozi Gwam a nuovo Business Director e Senior Representative per l’Africa. Questa nomina sottolinea la continua attenzione di LR nel promuovere partnership strategiche profonde in tutto il continente e nel rafforzare il suo ruolo di partner affidabile per i settori marittimo ed energetico africano.

In questo ruolo, Gwam rappresenterà LR ai massimi livelli in tutta l’Africa, interagendo con i clienti per fornire soluzioni che rispondano alle loro esigenze complesse e in continua evoluzione. Guiderà inoltre la crescita strategica di LR nella regione, basandosi sulla sua esperienza come Business Development Manager (BDM) per l’Africa subsahariana.

Da quando ha assunto il ruolo di BDM nel 2018, Gwam ha consolidato i rapporti con clienti chiave in Nigeria, Namibia e Sudafrica e ha consolidato l’attuale presenza commerciale di LR in Kenya e Angola, espandendo le operazioni di LR nell’Africa orientale e occidentale. Ha inoltre guidato l’apertura dell’ufficio di LR in Mozambico, espandendo ulteriormente la presenza geografica di LR nell’Africa meridionale. Il suo impegno ha contribuito alla crescita del fatturato, al maggiore coinvolgimento dei clienti e alla diversificazione dei servizi di LR nella regione.

Oltre al suo lavoro commerciale, Gwam guida il programma di borse di studio Chevening di LR in tutta l’Africa, un’iniziativa da lui avviata nel 2020. Il programma supporta le persone dell’Africa subsahariana nel proseguire gli studi post-laurea nel Regno Unito, contribuendo allo sviluppo a lungo termine del bacino di talenti africani nei settori marittimo ed energetico. Supporta inoltre i Country Leads for the Ocean Centres in Africa, una collaborazione tra la Lloyd’s Register Foundation e il Global Compact delle Nazioni Unite.

Gwam manterrà e svilupperà ulteriormente queste iniziative assumendo la carica di Direttore Commerciale per l’Africa. Ha dichiarato: “È un onore assumere questa nuova responsabilità, che mi consente di promuovere strategicamente i nostri risultati nell’Africa subsahariana".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.