Lista Toti, mobilitazione social dei consiglieri a sostegno del presidente

di Marco Innocenti

Post Facebook di assessori, consiglieri e sindaci per ricordare i risultati ottenuti in questi anni di governo

Gli esponenti della Lista Toti in Liguria fanno quadrato intorno alla figura del loro leader, dopo le polemiche sorte con la Lega a valle dell'elezione del presidente della repubblica e delle successive dichiarazioni di Giovanni Toti. Gli esponenti della lista che porta il suo nome hanno infatti lanciato una campagna social, ricordando sulle loro pagine i risultati ottenuti dal presidente in questi anni di governo della regione, in risposta ai dubbi avanzati ironicamente da Matteo Salvini sul fatto che Toti fosse Superman, cumulando su di sé troppe deleghe.

Ilaria Cavo, assessore regionale alla Scuola e alla Formazione, ha ricordato come Toti sia stato fondamentale nella crescita e nello sviluppo di un evento come il Salone Orientamenti, che ogni anno coinvolge oltre 200mila studenti. Il collega con delega all'Urbanistica, Marco Scajola, ha voluto ricordare come il presidente Toti sia stato fondamentale nell'abbattimento della Diga di Begato, che ha consentito di dare un nuovo volto al quartiere e di ricollocare 776 persone. Anche Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, ha voluto far pervenire a Giovanni Toti, al suo fianco nella realizzazione dello scolmatore e nella gestione delle numerose calamità naturali che si sono abbattute sul territorio, il proprio sostegno.

Mobilitazione social anche da parte dei consiglieri regionali della lista, a cui si sono aggiunti la parlamentare Manuela Gagliardi, i sindaci del territorio e i consiglieri comunali. Tutti loro, con post, video e interventi, hanno voluto rimarcare la stima per il presidente Toti.