Lascio Telenord dopo 17 anni, una splendida avventura

di Paolo Lingua

E’ stata una esperienza formativa ed entusiasmante che mi ha completato . Arriveranno altri successi

Cari telespettatori di Telenord, dopo 17 anni lascio la direzione dell’emittente. E’ stata una esperienza formativa ed entusiasmante che ha completato la mia esperienza di 54 anni di giornalismo, dopo 37 anni nella carta stampata (“Il Secolo XIX” e “La Stampa”). Ringrazio, per la stima dimostrata e per il rapporto diventato amicizia, l’Editore Massimiliano Monti che ha voluto che restassi come collaboratore. Auguro al nuovo direttore Giampiero Timossi un buon lavoro e successi che sicuramente arriveranno. Buon lavoro a tutti i giornalisti e dipendenti di “Telenord”. Un saluto di cuore.